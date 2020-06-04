Электрички на Казанском направлении МЖД задерживаются из-за инцидента с пассажиром

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Электропоезда на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону области задерживаются из-за инцидента с пассажиром, который был травмирован при переходе через пути в неположенном месте. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"В 17:08 возле остановочного пункта Кратово Казанского направления МЖД произошло травмирование человека, который, по предварительной информации, переходил пути перед близко идущим поездом. Машинист электрички предпринял экстренное торможение. В результате в пути следования задерживаются несколько поездов в сторону области", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что для оказания помощи человеку была оперативно вызвана скорая помощь. "Железнодорожники делают все возможное, чтобы ввести поезда в график", - сказали в ведомстве.