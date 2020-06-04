В Москве задержали сотрудника Минпромторга и трех посредников по делу о взяточничестве

"Главным следственным управлением СК России по Москве расследуется уголовное дело в отношении сотрудника Минпромторга и трех посредников, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 5 ст 291 УК РФ ("Дача взятки") и ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ", - сообщила Иванова.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Следователи задержали сотрудника Минпромторга и трех посредников по уголовному делу о взяточничестве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

В четверг следствие ходатайствует в суде об избрании фигурантам меры пресечения. По ее словам, Минпромторг оказывает содействие следователям. Как говорится на сайте Минпромторга, Гайрбеков возглавляет отдел военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса. Он является государственным советником Российской Федерации третьего класса.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о задержании замначальника второго управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами (Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ) Сергея Гармаша в качестве посредника в даче двух взяток начальнику одного из отделов департамента Минпромторга РФ Ризвану Гайрбекову.

"Сегодня в ходе следственных действий проходила выемка документов, в частности на рабочем месте Гармаша Сергея Павловича в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ. Он дал признательные показания, следствие попросило суд отправить его под домашний арест", - сказал собеседник агентства. Детали уголовного дела источник не раскрыл в интересах следствия. Гайрбеков также задержан, следствие просит арестовать его на два месяца.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Хамовнического суда Москвы, Гармаш уже отправлен постановлением суда под домашний арест на два месяца за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По данным источника, одним из предполагаемых взяткодателей является генеральный директор компании "Нижегородское авиационное общество" Василий Клепалов. Уголовное дело было возбуждено в середине марта 2020 года следственным управлением по Центральному административному округу ГСУ СК России по Москве.