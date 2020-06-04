Чиновник Минпромторга обвиняется в получении двух взяток на общую сумму 4,5 млн рублей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Столичные следователи обвинили начальника одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли РФ Ризвана Гайрбекова в получении двух особо крупных взяток на общую сумму 4,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Общая сумма двух взяток, которые вменяются чиновнику из Минпромторга, составляет 4,5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время Хамовнический суд Москвы решает вопрос об избрании Гайрбекову меры пресечения в виде заключения под стражу. Заместитель начальника второго управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Сергей Гармаш, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве и давший признательные показания, уже отправлен в четверг под домашний арест.

По данным источника, одним из предполагаемых взяткодателей является генеральный директор компании "Нижегородское авиационное общество" Василий Клепалов. Для него следствие также требует ареста. Ему предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц было возбуждено в середине марта следственным управлением по Центральному административному округу ГСУ СК России по Москве. Гайрбеков является государственным советником Российской Федерации 3-го класса.