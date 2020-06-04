Уголовное дело возбудили против мужчины, убитого сотрудниками Росгвардии в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" в отношении убитого при задержании в Екатеринбурге мужчины. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Возбуждение уголовного дела стало результатом доследственной проверки, в рамках которой установлено, что применение оружия при задержании было обусловлено агрессивным поведением нападавшего", - говорится в сообщении.

В ночь на 1 июня в одной из квартир дома по улице Рассветной в городе Екатеринбурге сотрудники СОБР управления Росгвардии по Свердловской области применили огнестрельное оружие в отношении мужчины, до этого совершившего разбойное нападение в одном из торговых центров. В результате полученных огнестрельных ранений он умер на месте происшествия, добавили в пресс-службе.

По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, погибший мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, совершил разбойное нападение в магазине обоев, где угрожал ножом персоналу. Прибывшим к нему по месту жительства сотрудникам полиции мужчина оказал сопротивление, выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью, нанеся травмы оперативнику. После безрезультатных переговоров с отцом подозреваемого сотрудники Росгвардии вошли в квартиру, где мужчина начал им угрожать предметом, похожим на автоматическое оружие, после чего спецназ принял решение открыть огонь.

После обследования квартиры у подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. В связи с инцидентом в магазине возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Следственное управление СК РФ по Свердловской области сообщила о проведении доследственной проверки по факту гибели мужчины. Руководство региональной прокуратуры взяло проведение проверки на контроль.