Суд арестовал начальника отдела Минпромторга, обвиняемого в получении двух крупных взяток

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО начальника одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли РФ Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении двух крупных взяток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Хамовнического суда Москвы в отношении Гайрбекова Ризвана Ахмедовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе. Чиновнику предъявлено обвинение в получении двух особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Общая сумма взяток по делу составляет, по данным источника, 4,5 млн рублей. Как говорится на сайте Минпромторга, Гайрбеков возглавляет отдел военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса.

Ранее на тот же срок суд арестовал генерального директора компании "Нижегородское авиационное общество" Василия Клепалова, обвиняемого в даче двух взяток Гайрбекову. Заместитель начальника второго управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Сергей Гармаш, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве и давший признательные показания, уже отправлен в четверг под домашний арест.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц было возбуждено в середине марта этого года следственным управлением по Центральному административному округу ГСУ СК России по Москве. Гайрбеков является государственным советником Российской Федерации 3-го класса.