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В Москве полиция проверяет информацию об избиении таксиста и похищении его машины

По словам пострадавшего, на него напали пассажиры. Инцидент произошел на Ярцевской улице

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку информации об избиении таксиста в Москве и похищении его автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В полицию обратился мужчина и заявил о том, что он работает таксистом, и на Ярцевской улице накануне его избили и отобрали автомобиль пассажиры. При этом в момент обращения органы внутренних дел он, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог вспомнить ни марку машины, ни иных обстоятельств инцидента",- сказали в полиции.

Там добавили, что в связи с обращением гражданина начата проверка, его заявление зарегистрировано в установленном порядка.

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