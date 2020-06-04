В Москве полиция проверяет информацию об избиении таксиста и похищении его машины

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку информации об избиении таксиста в Москве и похищении его автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В полицию обратился мужчина и заявил о том, что он работает таксистом, и на Ярцевской улице накануне его избили и отобрали автомобиль пассажиры. При этом в момент обращения органы внутренних дел он, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог вспомнить ни марку машины, ни иных обстоятельств инцидента",- сказали в полиции.

Там добавили, что в связи с обращением гражданина начата проверка, его заявление зарегистрировано в установленном порядка.