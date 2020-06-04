В СК назвали предварительную причину взрыва газа в пятиэтажке в Ивантеевке

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Причиной взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковной Ивантеевке стала неисправность плиты. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Предварительная причина - неисправность газовой плиты. С участием специалистов газовой службы криминалистами осматривается очаг возгорания", - сообщила Врадий.

В связи с ЧП проводится доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи и криминалисты подмосковного главка СК. Установлен владелец квартиры, опрашиваются жильцы дома.

По данным ГУ МЧС по Московской области, около 17:19 мск в Ивантеевке произошел взрыв газа в пятиэтажном доме на последнем этаже. В результате пострадала женщина. Из дома эвакуировано более 30 человек, включая ребенка. После взрыва произошел пожар на площади 10 кв. метров, он был ликвидирован. Выбиты окна и стены между квартирами.

Также проверку по факту ЧП начала прокуратура. На место происшествия выезжал прокурор города Ивантеевки Вячеслав Шипиев.