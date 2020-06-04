Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила задержание Гармаша

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ подтверждает задержание своего сотрудника по делу о даче взяток чиновнику Минпромторга. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь службы Мария Воробьева.

Как сообщил ранее источник ТАСС в правоохранительных органах, замначальника 2-го управления ФСВТС РФ Сергей Гармаш задержан в качестве посредника в даче двух взяток начальнику одного из отделов департамента Минпромторга РФ Ризвану Гайрбекову.

"ФСВТС России подтверждает факт задержания сотрудника 2-го управления службы С.П. Гармаша в связи с возбужденным уголовным делом", - сказала Воробьева.

Она добавила, что в ведении ФСВТС РФ находятся исключительно вопросы военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. "Лицензирование деятельности промышленных предприятий в компетенцию службы не входит", - подчеркнула пресс-секретарь.

Как сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы, Ризван Гайрбеков, обвиняемый в получении двух крупных взяток, на два месяца отправлен в СИЗО. Общая сумма взяток по делу составляет, по данным источника в правоохранительных органах, 4,5 млн рублей. Как говорится на сайте Минпромторга, Гайрбеков возглавляет отдел военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса.

Гармаш, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве и давший признательные показания, отправлен под домашний арест.