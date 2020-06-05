Акция протеста из-за гибели задержанного переросла в беспорядки в Мексике

МЕХИКО, 5 июня. /ТАСС/. Манифестация с требованием расследовать гибель задержанного рабочего в четверг переросла в беспорядки в центре Гвадалахары, столицы штата Халиско на западе Мексики. Несколько сотен молодых людей, собравшихся на акцию протеста против насилия со стороны полиции, били окна на главной площади мегаполиса и пытались ворваться в здание администрации региона, сообщила на своем сайте газета Milenio.

Часть протестующих вступила в столкновения со стражами порядка, несколько патрульных автомобилей были сожжены. По меньшей мере двое сотрудников регионального управления общественной безопасности пострадали, трое агрессивно настроенных граждан были взяты под стражу.

Джованни Лопес, 30-летний штукатур, был задержан в одном из пригородов Гвадалахары в начале мая. В полицейском участке его, предположительно, избили, из-за полученных травм он позднее умер в больнице. Губернатор региона Энрике Альфаро 3 июня заявил, что прокуратура штата приступила к прояснению обстоятельств случившегося. Он подчеркнул, что в том случае, если вина полицейских будет установлена, они ответят по всей строгости закона.

В соседних США в последние дни многие города охватили массовые протесты и беспорядки. Поводом для них послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда после задержания 25 мая. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия. В некоторых городах, в том числе в Нью-Йорке, был введен комендантский час.