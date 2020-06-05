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Два человека пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Москве

Авария произошла на Рябиновой улице

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Автобус и легковая машина столкнулись на западе Москвы, пострадали два человека. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"На Рябиновой улице в районе дома 59 произошло ДТП с участием двух транспортных средств - автобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения пострадали два человека, которые находились в автобусе", - сказал собеседник агентства.

По его данным, движение транспорта немного затруднено. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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