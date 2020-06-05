В Подмосковье мужчина угнал машину и протащил за собой ее владелицу

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, похитившего автомобиль в Химках и протащившего за машиной ее владельцу около километра по дороге. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию поступило заявление от москвички о том, что неизвестный мужчина на Ленинском проспекте похитил ее машину стоимостью более 1 млн рублей. Ночью женщина, увидев своего знакомого, остановила машину на дороге и вышла из нее, оставив с заведенным двигателем и открытой дверью. В это время мимо проходил мужчина, заметивший, что автомобиль не заперт. Он быстро сел в него и резко тронулся. Потерпевшая, пытаясь остановить правонарушителя, схватилась за дверь. В итоге ее протащило около километра по дороге, после чего она упала, а машина скрылась.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в течение часа похищенное транспортное средство было обнаружено, а подозреваемый задержан", - сказала Петрова, добавив, что злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний уроженец Оренбургской области, который временно проживает в Московской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), ему грозит лишение свободы до 12 лет. Он арестован, машина возвращена владелице.