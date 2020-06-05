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Dentsu эвакуировала персонал штаб-квартиры в Токио из-за сообщения о бомбе

В корпорации также попросили незамедлительно сообщать в полицию в случае обнаружения подозрительных предметов в непосредственной близости от здания

ТОКИО, 5 июня. /ТАСС/. Японская корпорация Dentsu в пятницу осуществила эвакуацию всего персонала из штаб-квартиры в Токио из-за полученного ею сообщения о якобы заложенной там бомбе. Об этом говорится в опубликованном на сайте корпорации сообщении.

"Мы получили сообщение о том, что в нашей штаб-квартире заложена бомба. С целью осуществления безопасности персонала и жителей соседних домов мы полностью эвакуировали персонал, закрыли доступ в здание и уведомили правоохранительные органы", - говорится в сообщении. В Dentsu также попросили незамедлительно сообщать в полицию в случае обнаружения подозрительных предметов в непосредственной близости от здания штаб-квартиры.

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