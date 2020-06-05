В Подмосковье возбудили дело о растрате более 103 млн рублей, выделенных на котельные

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о растрате более 103 млн рублей, выделенных на строительство котельных в Воскресенске. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.

В рамках инвестпрограммы министерства ЖКХ региона на 2016-2018 годы "Воскресенским тепловым сетям" было выделено более 421 млн рублей для строительства девяти котельных на территории Воскресенского муниципального района.

"В ходе выездной проверки, проводимой Министерством ЖКХ, был выявлен факт того, что при исполнении инвестиционной программы неустановленными лицами из числа руководства АО "Воскресенские тепловые сети" потрачены выделенные денежные средства в размере более 103 млн рублей на цели, не связанные со строительством котельных. Из запланированных девяти котельных построено только две, а функционирует одна", - сообщили в ГСУ.

По материалам УФСБ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по факту растраты, совершенной в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следователи провели обыски в "Воскресенских тепловых сетях", планируется назначение бухгалтерской экспертизы и проведение допросов. "В ходе расследования данного уголовного дела следствием будут приняты все необходимые меры, направленные на возмещение ущерба", - добавили в ГСУ.