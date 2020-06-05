ДТП с шестью пострадавшими под Астраханью произошло на угнанном автомобиле

АСТРАХАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. ДТП в Черноярском районе Астраханской области, в котором пострадали шесть человек, было совершено на угнанном автомобиле, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по области в пятницу.

4 июня в селе Ушаковке водитель легкового автомобиля с пятью пассажирами в салоне врезался в бетонную опору линий электропередачи. Четырех пассажиров доставили в больницы Волгограда, трое из них в тяжелом состоянии. Еще двое - один пассажир и водитель - получили легкие травмы и от госпитализации отказались.

"Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Черноярскому району установлено, что автомобиль принадлежит жителю Ушаковки 1991 года рождения", - сказали в пресс-службе. Автовладелец с друзьями распивали спиртные напитки на природе и дома. "Впоследствии автовладелец уснул, а остальная компания поехала кататься", - уточнили в пресс-службе.

Хозяин автомобиля написал заявление об угоне, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении угонщика составлены административные материалу за вождение в нетрезвом виде и без прав, нарушение правил перевозки людей, проводится проверка по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью людей.