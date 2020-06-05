У берегов Ирака затонуло иранское грузовое судно

ТЕГЕРАН, 5 июня. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате крушения грузового судна "Бехбехан" в территориальных водах Ирака. Об этом заявил в пятницу глава службы морской безопасности Организации портов и судоходства Ирана Надер Пасанде.

"На текущий момент спасены четыре члена экипажа торгового судна, при этом найдены тела двух других", - цитирует его агентство Mehr. По словам Пасанде, "нескольких из находившихся на борту пока не нашли, и иранские и иракские спасатели продолжают поиск моряков".

В четверг вечером грозовое судно "Бехбехан" затонуло в территориальных водах Ирака. На борту находилось не менее семи членов экипажа. Причины происшествия уточняются.

Ранее агентство IRNA сообщало, что Судно, перевозившее строительные материалы и керамику, направлялось из Ирана в иракский порт Умм-Каср. Отмечается, что Тегеран проводит консультации с Багдадом на предмет участия иранских экспертов в расследовании.