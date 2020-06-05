Первая группа работников "Транснефти" начала ликвидировать последствия ЧП под Норильском

"Прибыла первая группа, развернула на берегу р. Амбарка емкости для сбора нефтепродуктов. В 01.15 мск первый агрегат "спрут-45" начал работу по сбору дизтоплива с поверхности реки", - сказал Демин.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Первая группа сотрудников "Транснефти" приступила к работам по ликвидации последствий ЧП с разливом нефтепродуктов под Норильском. Об этом журналистам сообщил официальный представитель нефтетранспортной компании Игорь Демин.

"Основное перемещение техники и людей в зону бедствия должно осуществиться за субботу и воскресенье", - добавил он.

В четверг представитель нефтетранспортной компании сообщил, что "Транснефть" подключилась к работам в Норильске после обращения Минэнерго и МЧС. Всего на место Чп компания направит пять бригад (общей численностью 80 человек) и техники. Переброска будет вестись вертолетами Ми-26 и Ми-8.

Оборудование, которое будет направлено на место ЧП, включает боновые заграждения общей протяженностью 1,5 км, емкости ВХН-10 (для сбора и отстаивания смеси воды с нефтепродуктами объемом 10 куб. м) и ВХН-100 (100 куб. м), нефтесборщики, мотопомпы для откачки воды, маломерные суда и жилые 10-местные палатки в комплекте с печками и спальными принадлежностями.

Необходимость в дополнительных силах и оборудовании будет определять на месте генеральный директор "Транснефть-Сибирь" Виктор Бронников. Кроме того, "Транснефть" создает дополнительный штаб в Красноярске, который будет задействован в случае необходимости увеличения интенсивности работ. Компания находится в тесном взаимодействии с "Газпром нефтью", которая также направила свои силы на ликвидацию разлива.