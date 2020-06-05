Место разлива дизтоплива в Норильске локализовано

НОРИЛЬСК, 5 июня. /ТАСС/. Место разлива нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске локализовано. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Представитель ведомства отметил, что спасатели, задействованные сборе нефтепродуктов, останутся в Норильске до полной ликвидации чрезвычайной ситуации. "Спасатели будут оказывать необходимую помощь региону до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - сказал он.

В МЧС сообщили, что для расчистки грунта и реки задействованы 100 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области, а также спасатели Росморречфлота. В ближайшее время прибудет аварийно-спасательная группа компании "Газпром нефть".

Как сообщили в оперативном штабе, в ликвидации последствий аварии задействовано 470 человек, в ближайшее время группировка будет увеличена до 500 человек.

В пятницу в полевом лагере спасателей МЧС побывал глава министерства Евгений Зиничев. Лагерь автономен, расположен вблизи места чрезвычайной ситуации, где ведется сбор нефтепродуктов. Он оснащен всем необходимым для работы оперативного штаба и спасателей, в том числе спутниковой связью, УКВ-радиосвязью, видео-конференц-связью, которые позволяют обмениваться информацией и осуществлять передачу данных в режиме реального времени.

Ранее в оперативном штабе сообщили ТАСС, что завершены работы по установке девяти боновых заграждений протяженностью 1 150 м, семь из них - в трех км выше по течению от устья реки Амбарной, еще две линии дополнительных боновых заграждений - в месте выхода реки Пясина из озера Пясино. На данный момент откачано почти 300 тонн топлива, утилизировано свыше 26 тонн нефтепродуктов, сорбентом обработана площадь в 4,6 тыс. кв. метров. Сорбент также применяется для утилизации собранного топлива. Кроме того, вывезено более 3 тыс. тонн загрязненного грунта. Его вывозят в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3.