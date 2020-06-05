Суд в Москве заочно арестовал создателя бренда "Довгань" Лиллевяли по делу о мошенничестве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы заочно арестовал создателя брендов "Довгань" и "Смак" Германа Лиллевяли по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Хорошевским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лиллевяли Германа Арведовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Обвиняемый объявлен в международный розыск, в связи с чем мера пресечения была избрана заочно. Мера пресечения избрана на срок два месяца с момента его экстрадиции, депортации на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ, но в пределах срока предварительного расследования", - сказали в пресс-службе.

Лиллевяли в 1995 году основал ЗАО "Ликомп холдинг". Компания занималась развитием российских торговых марок "Довгань" и "Смак", а также финансовым и банковским бизнесом. В 2013 году бизнесмен создал инвестиционную компанию Financial Group, которая специализируется на рыночно-нейтральных стратегиях, в том числе на статистическом арбитраже. Партнерами этой компании на российском рынке были компании "Анкор инвест" и "Столичная финансовая группа".

В мае 2020 года газета "Коммерсантъ" опубликовала материал, в котором говорилось об уголовном деле в отношении пятерых менеджеров среднего звена "Анкор инвеста", включая Владимира Михайлова и Артема Лаптева. По версии газеты, в отношении них было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере в связи с хищением $150 млн у инвесторов. Как писала газета, организатором этого преступления следователи считали Лиллевяли, который на момент выхода публикации находился на Кипре.