{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Ростехнадзор в 2017 году выявил нарушения при эксплуатации резервуаров на ТЭЦ-3 Норильска

По данным ведомства, Норильско-Таймырская энергетическая компания не выполнила в срок установленные ранее ремонтные работы на объектах

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ростехнадзор в ходе проверок осенью 2017 года выявил нарушения при эксплуатации резервуаров №2 и №3 для хранения топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, следует из базы данных СПАРК.

На эту тему
Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

Ведомство указало на то, что Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит в группу "Норникель") не выполнила в срок установленные ранее ремонтные работы на объектах. Речь шла о ремонте наружной поверхности стенки и кровли, зачистке участков, пораженных коррозией и восстановлении антикоррозионного покрытия.

Компания должна была устранить нарушения в 2015-2016 годах, однако не сделала этого. Объем каждого резервуара составляет 20 тыс. кубометров или около 17 тыс. тонн дизтоплива.

Всего в ходе проверок Ростехнадзора в 2017-2018 годах на ТЭЦ-3 было выявлено 33 нарушения, следует из базы данных.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
У берегов Ирака затонуло иранское грузовое судно
Глава службы морской безопасности Организации портов и судоходства Ирана Надер Пасанде сообщил, что два человека погибли
Читать полностью