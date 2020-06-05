Суд в Коми смягчил наказание экс-главе регионального УФСИН Протопопову по делу о растрате

СЫКТЫВКАР, 5 июня. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми частично отменил приговор бывшему начальнику УФСИН РФ по республике Александру Протопопову, его бывшему заместителю Валерию Иванову и предпринимателю Рамалу Джаббарлы, осужденным в декабре прошлого года за растрату, сообщается на сайте суда.

"Апелляционным определением Верховного суда Республики Коми приговор Усть-Вымского районного суда от 23 декабря 2019 года в отношении Протопопова А. В., Иванова В. Е., Джаббарлы Р. М. о. в части осуждения их за растрату имущества в виде железобетонных плит, составляющих дорожное полотно - "автодорога с железобетонным покрытием Вожский - 124 км", отменен и производство по делу в этой части прекращено на основании п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. За ними признано право на реабилитацию в указанной части", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в суде, суд признал, что осужденные растратили меньшее количество железобетонных дорожных плит, чем им вменялось ранее. Из приговора исключены два эпизода растраты - не менее 2,7 тыс. плит с сентября по ноябрь 2014 года и около 2 тыс. с июля по август 2015 года на основании п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (ранее в Архангельской области было отказано в возбуждении уголовного дела по факту хищения дороги от поселка Вожский Удорского района Коми в сторону Архангельской области из-за отсутствия события преступления).

Суд учел добровольное частичное возмещение ущерба предпринимателя Джаббарлы и уменьшил ему основное наказание с 2 до 1,5 года лишения свободы, а также отменил назначенный ранее штраф в 400 тыс. рублей. Протопопову уменьшен срок с 5 до 3 лет лишения свободы, а штраф - с 800 тыс. до 500 тыс. рублей. По совокупности преступлений Протопопову окончательно назначено восемь лет колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей, запретом занимать определенные должности на два года и лишением специального звания.

Суд уменьшил наказание Иванову с 4 лет колонии до 2 лет и 9 месяцев, штраф снижен с 600 тыс. рублей до 300 тыс. Отменено дополнительное наказание лишить Иванова спецзвания подполковника внутренней службы. Со всех троих взыскано 1,972 млн рублей в качестве возмещения материального ущерба.

Дело о растрате дороги

В декабре 2019 года Усть-Вымский районный суд признал Протопопова, Иванова и Джаббарлы виновными в растрате дорожных плит на 12 млн рублей. Суд установил тогда, что в 2014 году Протопопов и Иванов реализовали схему хищения железобетонных плит, входивших в состав имущества ликвидированных колоний в Усть-Вымском и Удорском районах Коми. Для этого они привлекли предпринимателя из Сыктывкара Рамала Джаббарлы и начальника колонии-поселения № 34 Романа Коржова - ныне покойного.

Они продавали целые плиты под видом уборки территории силами колонии-поселения от сломанных и негодных для использования плит. Часть вырученных от продажи плит денег - 175 тыс. рублей - предприниматель передал Протопопову лично. В результате жители отдаленных населенных пунктов Усть-Вымского и Удорского районов лишились дороги -д ве ведомственные автодороги из плит пролегали в районе поселков Вожский и Вежайка. Ущерб УФСИН оценили в 12 млн рублей.

В мае 2017 года Сыктывкарский городской суд приговорил Протопопова к семи годам строгого режима за взятки в 625 тыс. рублей от Джаббарлы. Позже суд удовлетворил жалобу прокуратуры и лишил Протопопова специального звания генерал-лейтенанта внутренних войск.