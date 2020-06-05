В США вынесли приговор трем китайцам, проникшим на запретную территорию вокруг базы ВМС

ТАСС, 5 июня. Трое граждан Китая, проникших на запретную территорию вокруг военно-морской базы Ки-Уэст в штате Флорида, были приговорены в четверг к тюремным срокам от девяти до 12 месяцев. Об этом в пятницу сообщила телекомпания СNN со ссылкой на заявление офиса прокурора южного округа штата.

В нем говорится, что 27-летний Ляо Люйю был задержан 26 декабря во время фотографирования на рассвете правительственных объектов на запретной территории вокруг базы. Его попросили перестать делать снимки, но он не выполнил требования военнослужащих. Позже в суде он объяснил свои действия недостаточным знанием английского языка.

Как отметила телекомпания, в свою очередь 25-летний Чжан Цзелунь и 24-летний Ван Юйхао были арестованы 4 января. Они подъехали на автомобиле к КПП базы, однако, поскольку у них не было разрешения находиться там, их попросили развернуться и уехать. Они отказались следовать распоряжениям военнослужащих. Позже на их телефонах и фотоаппарате также были обнаружены снимки различных зданий, расположенных на территории базы.

Все подсудимые признали свою вину. Ляо Люйю и Чжан Цзелунь были приговорены к одному году тюремного заключения, в то время как Ван Юйхао - к девяти месяцам.

Телекомпания подчеркнула, что данные инциденты произошли вскоре после того, как власти США, согласно газете The New York Times, осенью прошлого года тайно выдворили из страны двух сотрудников посольства Китая, заподозрив их в попытке незаконно попасть на территорию американской военной базы в городе Норфолке (штат Вирджиния).