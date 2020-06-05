Саперы проверяют российское посольство в Молдавии после сообщения о бомбе

КИШИНЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Молдавские правоохранители проверяют периметр здания посольства РФ в Кишиневе после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь диппредставительства Анатолий Лошаков.

"На электронный адрес посольства вновь поступило анонимное сообщение о минировании здания <...> Полиция проверят периметр", - сказал Лошаков. По его словам, посольство предпринимает меры для обеспечения безопасности сотрудников и членов их семей.

Аналогичное сообщение поступало в адрес представительства в понедельник. Однако проверка показала, что оно оказалось ложным. Как сообщила пресс-секретарь МВД республики Алина Збанкэ, по данному происшествию возбуждено уголовное дело.

Ложные сообщения о минирования с начала июня поступили в адрес нескольких российских миссий. 1 июня из-за сообщения о бомбе эвакуировали посольства в Аргентине и Бразилии, 4 июня - только в Аргентине, 5 июня - в Чили.