Полиция задержала петербуржца, выстрелившего в голову мужчине на Невском проспекте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно со следователями СК РФ задержали мужчину, который в четверг днем выстрелил из травматического пистолета в голову жителю Санкт-Петербурга на Невском проспекте. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан Заур Каримов", - говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый, которого искали с четверга, скрывался в квартире у сожительницы. "Гражданин был задержан в квартире своей сожительницы в доме номер 28 по Загородному проспекту", - сказал представитель ведомства, отметив, что по данным полиции, задержанный работает охранником в коммерческой фирме. В полиции также предоставили фото пистолета, который нашли у мужчины.

Инцидент произошел в четверг днем на Невском проспекте. По данным следствия, молодой человек обратился в компанию, которая оформляет документы для трудоустройства. Компания обязательства не выполнила и мужчина пришел требовать деньги назад. У него возник конфликт с представителем компании, в ходе которого сотрудник выстрелил в голову потерпевшему из травматического пистолета и скрылся. Из-за инцидента возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

В четверг также из-за мошенничества компанией с документами на трудоустройство полиция возбудила второе уголовное дело. В УМВД также уточнили, что в ходе стрельбы пострадал 24-летний студент петербургского вуза.

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