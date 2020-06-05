В Мценске семья из трех человек отравилась угарным газом

ОРЕЛ, 5 июня. /ТАСС/. В городе Мценск Орловской области семья из трех человек отравилась угарным газом, в их числе малолетний ребенок. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело после случившегося. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального ведомства.

По данным следствия, 5 июня в медицинское учреждение из своей квартиры, расположенной в 1-м Микрорайоне Мценска, с признаками отравления угарным газом в состоянии средней степени тяжести госпитализирована семья из трех человек, в том числе малолетний ребенок.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Следствие даст оценку действиям или бездействию лиц, в чьи полномочия входило осуществление контроля за техническим состоянием жилого дома и безопасностью проживания в нем жильцов. Изъята документация "Первой городской управляющей компании", обслуживающей дом, уточнили в региональном ведомстве.

Прокуратура Орловской области подчеркивает, что, по предварительным данным, утечка угарного газа произошла по причине неисправности газовой колонки, расположенной в квартире. По фактам нарушений прокурором направлено представление в адрес генерального директора компании "Газпроммежрегионгаз Орел".