Взрыв произошел в жилом доме на юге Москвы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в квартире жилого дома на юге Москвы, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

"В квартире дома 7, корпус 3 по Дорожной улице произошел взрыв. Спасен один человек. Выбиты окна на четвертом и пятом этажах", - сказал собеседник агентства.

Один человек погиб.

"В квартире, где был взрыв и произошел пожар, обнаружено тело погибшего", - сказал собеседник агентства. Информацию подтвердил в столичный главк МЧС.

В столичном главке МЧС РФ сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе в 12:45 мск загорание было локализовано и в 12:54 мск открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 30 кв. м", - сказали в главке.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, всего спасено восемь человек.

В новость были внесены изменения (13:17 мск) — добавлены подробности по тексту.