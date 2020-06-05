Суд в Москве перевел под домашний арест экс-замглавы ПФР Иванова

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки в размере почти 4,5 млн рублей. Как сообщил ТАСС его адвокат Александр Зинуров, суд установил Иванову срок домашнего ареста до 9 июля.

"Только что Басманный суд Москвы отказал в ходатайстве следователя и изменил нашему подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, срок которого установил до 9 июля", - сказал адвокат.

По словам адвокатов Иванова, их подзащитный будет освобожден из СИЗО "Лефортово" уже в пятницу. "Сейчас мы едем в СИЗО-2 вместе со следователем, чтобы отвезти соответствующее постановление", - отметил адвокат Иван Кидяев.

В ходе заседания представитель прокуратуры поддержал позицию защиты и также настаивал на изменении Иванову меры пресечения в виде домашнего ареста. Срок домашнего ареста до той же даты продлен и в отношении другого фигуранта Алексея Копейкина.