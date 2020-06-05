{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Обновлено 

Песков: силовое давление при расследовании ЧП в Норильске абсолютно недопустимо

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "первая задача - это ликвидация последствий этой аварии"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о недопустимости силового давления при расследовании аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

"Безусловно, силовое давление абсолютно недопустимо", - сказал он.

На эту тему
Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

Представитель Кремля отметил, что "первая задача - это ликвидация последствий этой аварии". "Насколько мы знаем, все достаточно активно вовлечены - все соответствующие ведомства и сама компания активно вовлечены в процесс ликвидации", - сказал он.

Второй задачей Песков назвал проведение расследования причин произошедшего, что предусматривается действующим законодательством. "В случае, если таковые есть, то призвать к закону тех, кто может быть в этом виновен", - добавил он.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что Владимир Путин не планирует проводить отдельное совещание по ЧП в Норильске. "Это не совещание по Норильску, у президента [в графике] нет совещания по Норильску. У президента запланировано совещание по случаю Дня эколога, встреча с экологами и зоозащитниками и один из вопросов этого совещания как раз будет посвящен ситуации в Норильске", - уточнил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
МВД просит арестовать гендиректора РВК Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями
В РВК сообщили, что "в фокусе внимания следствия" - деятельность фонда RVC I LP, в частности, сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию "Алион"
Читать полностью