Песков: силовое давление при расследовании ЧП в Норильске абсолютно недопустимо

Представитель Кремля отметил, что "первая задача - это ликвидация последствий этой аварии". "Насколько мы знаем, все достаточно активно вовлечены - все соответствующие ведомства и сама компания активно вовлечены в процесс ликвидации", - сказал он.

Второй задачей Песков назвал проведение расследования причин произошедшего, что предусматривается действующим законодательством. "В случае, если таковые есть, то призвать к закону тех, кто может быть в этом виновен", - добавил он.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что Владимир Путин не планирует проводить отдельное совещание по ЧП в Норильске. "Это не совещание по Норильску, у президента [в графике] нет совещания по Норильску. У президента запланировано совещание по случаю Дня эколога, встреча с экологами и зоозащитниками и один из вопросов этого совещания как раз будет посвящен ситуации в Норильске", - уточнил он.