МВД просит арестовать гендиректора РВК Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Полиция просит Тверской суд Москвы отправить в СИЗО гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом ТАСС сообщил адвокат Георгий Антонов.

"Следствие выступило с ходатайством о мере пресечения в виде взятия под стражу моего подзащитного", - сказал он. "При этом часть 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий), по которой предъявлены обвинения, не предусматривает такой меры пресечения", - добавил Антонов. По его словам, если суд примет решение об аресте его подзащитного, "это будет грубейшим нарушением закона и правоприменительной практики".

Как отметили ранее в пресс-службе РВК, "в фокусе внимания следствия" - деятельность фонда RVC I LP, в частности, сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию "Алион".

В свою очередь в пресс-службе суда ТАСС заявили, что ходатайство следствия в суд пока не поступало.

Фабула дела

По информации РВК, инвестиции проводились с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур. В компании ранее отметили, что РВК оказывает необходимое содействие следствию и надеется на "скорое и справедливое завершение разбирательства".

В среду газета "Коммерсантъ" сообщила, что сотрудники службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ и следственного департамента МВД проводят обыски в офисе РВК, а также в доме Повалко. По данным источников издания, следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по материалам СЭБ ФСБ по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий). По предварительным данным, следствие подозревает, что деньги компании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей. Пока речь идет о $600 тыс., но сумма может составить до $3 млн, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на источник.

Уголовное дело может быть связано с расследованием в отношении бывшего директора департамента инвестиций и члена правления РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича, обвиняемых в хищении из РВК 1,3 млрд рублей. Предприниматели были арестованы в 2018 году, но в прошлом году после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова были освобождены, также сообщается в материале газеты.