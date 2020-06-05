Мужчина заперся в одной из квартир Тбилиси и ведет беспорядочную стрельбу

ТБИЛИСИ, 5 июня. /ТАСС/. Житель одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Шуамта тбилисского района Варкетили, заперся дома и время от времени ведет беспорядочную стрельбу из огнестрельного оружия. Об этом в пятницу сообщил директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе журналистам.

"Человек вооружен. Вероятнее всего, он пьян. Он заперся на первом этаже жилого дома, откуда несколько раз выстрелил беспорядочно. Представители правоохранительных органов полностью мобилизованы по периметру. Безопасность жильцов обеспечена. На данный момент ведутся переговоры", - сказал Сирадзе.

Полиция оцепила дом, в котором живет мужчина. На месте появился и отряд специального назначения со спецтехникой. По словам очевидцев, мужчина находился дома с женой и дочерью. Когда он стал стрелять, члены его семьи убежали из дома. Пострадавших нет.