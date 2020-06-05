Владелец гостиницы в Сочи, где при пожаре погибли люди, приговорен к 4,5 года колонии

СОЧИ, 5 июня. /ТАСС/. Адлерский районный суд города Сочи приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии владельца частной гостиницы, где во время пожара погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Краснодарского краевого суда.

В июле 2018 года в одной из частных гостиниц Сочи вспыхнул пожар. В результате шесть ее постояльцев погибли на месте, еще одна пострадавшая умерла в больнице.

"Адлерским районным судом г. Сочи вынесен приговор мужчине 1965 г. р., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения в виде подписки о невыезде была изменена, осужденный был взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подсудимый возвел гостиницу на земельном участке, расположенном в Адлерском районе, не имея разрешения на строительство. При этом не было оформлено назначение земельного участка и отсутствовали технические условия на подключение его к городским коммуникациям. На данном участке были самовольно возведены два жилых здания в три этажа и один этаж, добавили в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил.