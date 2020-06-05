"Мосгаз" заявил, что инцидент на Дорожной улице не связан со взрывом бытового газа

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Происшествие в доме на Дорожной улице в Москве вызвано не взрывом бытового газа, заявила ТАСС в пятницу заместитель генерального директора АО "Мосгаз" по связям с общественностью Дарья Распопова.

"Аварийная бригада АО "Мосгаз" оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. Предположительно, данное происшествие не имеет отношение к взрыву бытового газа. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, все конструкции, включая окна и двери, целы", - сказала Распопова.

Она уточнила, что заявка поступила в "Мосгаз" в 12:25 мск по каналам экстренной линии "112". Инцидент произошел в девятиэтажном доме по адресу: ул. Дорожная, д. 7, корп. 3.

"Технический осмотр газового оборудования и газовых приборов производился в апреле 2019 года, замечаний по газовому оборудованию в квартирах на данных этажах не выявил. Причины пожара устанавливаются. Следов нарушения конструкций дома нет", - сказала Распопова.

Дом от газоснабжения не отключался, угрозы людям нет, подчеркнула она.

По данным пресс-службе столичного главка МЧС, в квартире, где произошли взрыв и пожар, погиб один человек. Еще один человек пострадал. Площадь пожара составила 30 кв. м, он уже потушен.

В новость были внесены изменения (14:29 мск) — добавлены подробности по тексту.