СК проводит проверку по факту взрыва с пожаром в квартире дома на юге Москвы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту взрыва и пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного управления СК России по Москве, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила Иванова.

Информация о пожаре в квартире в жилой дивятиэтажке на Дорожной улице в Москве поступила в МЧС в 12:25 мск. Взрывом были вбиты окна на четвертом и пятом этажах. После этого произошел пожар на площади 30 кв. метров, сейчас он потушен.

По предварительным данным главка, один человек погиб, еще один пострадал. Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, всего спасено восемь человек.

Как сообщила ТАСС заместитель генерального директора АО "Мосгаз" по связям с общественностью Дарья Распопова, происшествие в доме на Дорожной улице вызвано не взрывом бытового газа. "Аварийная бригада АО "Мосгаз" оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. Предположительно, данное происшествие не имеет отношение к взрыву бытового газа. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, все конструкции, включая окна и двери, целы", - сказала Распопова.