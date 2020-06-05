Первый этап работ по ликвидации аварии в Норильске завершен

НОРИЛЬСК, 5 июня. /ТАСС/. Первый этап работ по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске завершен локализацией разлива топлива. Об этом президенту Владимиру Путину доложил с места чрезвычайной ситуации глава МЧС России Евгений Зиничев в пятницу в ходе совещания с представителями экологических организаций.

"Событие, сама чрезвычайная ситуация, локализовано 1 июня. Были установлены боны. Поэтому развития она не получает", - сказал он.

Собранное топливо не будет сжигаться, заверил министр. Собранные нефтепродукты будет собраны и вывезены в холодное время года по автозимникам.

Топливо, разлившееся в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, будет собрано в хранилища, а затем вывезено, заявил Зиничев.

"Местность здесь заболоченная, труднодоступная. Предполагается завезти сюда герметичные емкости, расставить вдоль реки для сбора нефтепродуктов, дальнейшего вывоза и утилизации. На месте создан оборудованный лагерь. Созданы воздушные коридоры, вертолетами будет завозиться все необходимое. Наша задача сейчас - собирать эти нефтепродукты. Собранное топливо пока останется в полевых хранилищах, как будет возможность, его вывезут", - сказал он.