В Росприроднадзоре считают, что ущерб от ЧП в Норильске может составить миллиарды рублей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Экономический ущерб в результате происшествия на ТЭЦ-3 в Норильске может составить миллиарды рублей, сообщила в пятницу глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Будет произведен расчет ущерба среде, и этот расчет может составить миллиарды рублей", - сообщила она на встрече президента РФ Владимира Путина с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.

По словам Радионовой, Росприроднадзор будет жестко контролировать ликвидацию последствий на месте происшествия.

Глава ведомства также сообщила, что на месте происшествия в Норильске планируется ежедневно собирать 1,5 тыс. куб. м разлившихся нефтепродуктов.