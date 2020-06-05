В Росприроднадзоре считают, что ущерб от ЧП в Норильске может составить миллиарды рублей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Экономический ущерб в результате происшествия на ТЭЦ-3 в Норильске может составить миллиарды рублей, сообщила в пятницу глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Будет произведен расчет ущерба среде, и этот расчет может составить миллиарды рублей", - сообщила она на встрече президента РФ Владимира Путина с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.
По словам Радионовой, Росприроднадзор будет жестко контролировать ликвидацию последствий на месте происшествия.
Глава ведомства также сообщила, что на месте происшествия в Норильске планируется ежедневно собирать 1,5 тыс. куб. м разлившихся нефтепродуктов.
"Собираются нефтепродукты, на сегодняшний день собрано 150 кубов нефтепродуктов. Но уже с завтрашнего дня, с монтированием емкостей планируется собирать полторы тысячи ежедневно. Дальше все нефтепродукты должны быть перемещены, и утилизация должна быть проведена с применением доступных наилучших технологий и наиболее экологически чистым методом", - сказала она.
Радионова отметила, что Росприроднадзор не рассматривает вопрос утилизации разлившихся нефтепродуктов методом сжигания. "Вопросы сжигания мы не рассматриваем. Мы находимся в арктической зоне и считаем, что применение иных методов - с использованием реагентов, биологической рекультивации, с использованием понижения класса опасности как нефтепродуктов, собранных с водной акватории, так и с загрязненного грунта, которого мы также контролируем рекультивацию, - будет, наверное, наиболее оптимальным на территории арктической зоны", - добавила глава Росприроднадзора.
Проверка на территории ТЭЦ-3 завершится 26 июня, сообщила также глава ведомства.
"На сегодняшний момент мы также проводим проверочные мероприятия, и внеплановая проверка предприятий проводится. 26 числа мы закончим эти проверочные мероприятия, по результатам будет принято решение, дана оценка действиям компании, а также будет произведен расчет ущерба, нанесенный этой среде", - сказала Радионова.