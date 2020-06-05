Кустарное производство пиротехники могло стать причиной взрыва в доме на юге Москвы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пиротехника, по предварительным данным, взорвалась в квартире дома на Дорожной улице в Москве. Об этом в пятницу журналистам сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Москве Сергей Желтов.

"В самом очаге (возгорания) был обнаружен один человек. Со слов очевидцев, он занимался изготовлением пиротехнических изделий", - сказал он.

Ранее о пиротехнике сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах.

По данным Желтова, из горевшей квартиры на четвертом этаже был спасен один человек. Еще семь человек спасены с верхних этажей.

Информация о пожаре в квартире в жилой дивятиэтажке на Дорожной улице в Москве поступила в МЧС в 12:25 мск. В 12:45 мск загорание было локализовано и в 12:54 мск ликвидировано открытое горение. Его площадь составила 30 кв. м. Взрывом выбиты окна, устанавливается, не повреждены ли конструкции дома.

В новость внесена правка (15:20 мск) — уточняется имя начальника главка МЧС в 1-м абзаце, правильно - Сергей.