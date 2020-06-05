Прокуратура Москвы начала свою проверку по взрыву в жилом доме на юге столицы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Прокуратура Москвы организовала свою проверку по факту взрыва в жилом доме на улице Дорожной на юге столицы. Об этом говорится в сообщении в официальном Instagram городской прокуратуры.

"Чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков прибыл на место инцидента, произошедшего в жилом доме на улице Дорожная на юге Москвы, для координации действий правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Прокуратура Москвы организовала проверку", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль результаты проводимой доследственной проверки на месте происшествия.

Информация о пожаре в квартире в жилой девятиэтажном доме на Дорожной улице в Москве поступила в МЧС в 12:25 мск. Взрывом были выбиты окна на четвертом и пятом этажах. Пожар на площади 30 кв. м удалось быстро потушить. Вместе с тем, в ходе осмотра выяснилось, что причиной пожара не стал взрыв бытового газа - газовое оборудование в квартире не было повреждено.