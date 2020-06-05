Суд Москвы не стал арестовывать замгендиректора НРК Р.О.С.Т. по делу о мошенничестве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отказал следствию в аресте заместителя генерального директора по развитию и расширению клиентской базы АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." Михаила Недельского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда

"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об оставлении без удовлетворения ходатайства следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Недельского М. Н.", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Она уточнила, что Недельский был освобожден в зале суда.

На сайте крупнейшего российского регистратора НРК Р.О.С.Т. указано, что 10 июня в компании запланирован вебинар по электронному голосованию.

Михаил Недельский осенью 2017 года перешел из "Регистраторского общества "Статус" (рыночный конкурент НРК Р.О.С.Т. - прим. ТАСС), где 17 лет занимал должность гендиректора и входил в состав совета директоров общества. В настоящее время он входит в состав комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка, в состав совета СРО НФА по регистраторской деятельности, а также является заместителем председателя комитета пользователей услуг Национального расчетного депозитария (КПУ НРД).

По данным источника в силовых структурах, уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту крупного мошенничества было возбуждено в этом году. Предъявленное Невельскому обвинение касается его работы в "Статусе", уточнил ранее источник.