Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего стрельбу на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники столичной Росгвардии задержали мужчину, который устроил стрельбу на улице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Кнопка тревожной сигнализации сработала в одном из охраняемых магазинов, расположенных в Северо-Восточном административном округе столицы. Незамедлительно прибыв на место вызова, росгвардейцы выяснили, что между двумя мужчинами на фоне ревности возник конфликт. В ходе ссоры один из участников достал из сумки предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и произвел несколько выстрелов в сторону другого. Позже было установлено, что злоумышленник стрелял из пневматического пистолета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате стрельбы пострадавших нет. Для дальнейшего разбирательства участники конфликта переданы сотрудникам полиции.