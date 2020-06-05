В Краснодаре опрокинулся после ДТП автомобиль скорой помощи, перевозивший ребенка

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи опрокинулся в Краснодаре после ДТП, по предварительным данным, пострадал фельдшер бригады скорой помощи. Об этом сообщили ТАСС в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

"Автомобиль Volkswagen, двигаясь по улице Головатого, допустил на перекрестке столкновение с автомобилем скорой помощи, после чего скорая опрокинулась. Пока информация об одном пострадавшем - фельдшер бригады СМП", - сообщили в отделе пропаганды.

Автомобиль скорой помощи перевозил несовершеннолетнего пациента. Также в результате ДТП повреждены еще две машины (ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115).