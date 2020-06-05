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СК возбудил дело после падения женщины с ребенком в канализационный люк в Калининграде

В результате инцидента пострадал ребенок, его госпитализировали с признаками утопления. Несколько часов мальчик провел в коме, однако в данный момент его жизни ничто не угрожает

КАЛИНИНГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК по Калининградской области возбудило уголовное дело в связи с падением женщины с полуторагодовалым сыном в канализационный колодец в Калининграде. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте ведомства.

"Следственными органами СК РФ по Калининградской области по факту падения в канализационный колодец 33-летней жительницы Калининграда с малолетним сыном возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее ТАСС, инцидент произошел 10 мая. Женщина, неся ребенка на руках, наступила на неплотно закрытую крышку канализационного люка и провалилась в колодец. Более получаса потерпевшая с мальчиком провели в воде. Помощь им оказал 25-летний мужчина.

Мальчика госпитализировали с признаками утопления. Несколько часов малыш провел в коме. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи ребенок остался жив. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

По уголовному делу проводится полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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