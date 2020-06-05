Силовики проводят обыск в доме бывшего директора музея-заповедника Дербента

МАХАЧКАЛА, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур проводят обыск в доме бывшего директора Дербентского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Али Ибрагимова. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Дагестана.

"В рамках возбужденного уголовного дела проходит обыск в доме бывшего директора Дербентского музея Али Ибрагимова. Никто пока не задержан", - сообщил собеседник агентства, не уточнив детали уголовного дела.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.

Ибрагимов был назначен на должность директора Дербентского музея-заповедника 1 октября 2013 года, трудовой контракт с ним был прекращен в конце февраля этого года. У руководства Дербента были претензии к работе музея. После назначения нового директора в учреждении инициировали проверку, в ходе которой были выявлены нарушения.