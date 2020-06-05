Инженера верфи в Астрахани подозревают в превышении полномочий при выполнении госзаказа

АСТРАХАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении главного инженера АО "Центр судоремонта "Звездочка" за превышение полномочий при выполнении государственного оборонного заказа, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области в пятницу.

"Следственным отделом по Ленинскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера "Центр судоремонта "Звездочка", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201.1 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, главный инженер судоремонтного завода "Звездочка" (Астрахань) подписал акт приема выполненных работ по обучению и проверке знаний сотрудников, достоверно зная, что компания не выполнила обязательства по договору.

При этом, уточняют в управлении, инженер допустил необоснованное перечисление денег. Сумма ущерба филиалу составила 280 тыс. рублей.