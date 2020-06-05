Суд приговорил к штрафу экс-министра спорта Ставрополья за превышение полномочий

СТАВРОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Промышленный районный суд Ставрополя признал виновным в превышении должностных полномочий бывшего министра физической культуры и спорта края Романа Маркова. В наказание ему назначен штраф, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставрополью.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Приговором суда Маркову назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей с запретом занимать государственные должности два года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017 году чиновник незаконно допустил руководителя одной из фирм к подготовке технического задания и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта от лица госаказчика для проведения аукциона на закупку спортоборудования. Инвентарь закупался для Ставропольского училища олимпийского резерва в рамках федеральной целевой программы.

Позже эта компания выиграла аукцион, заключив госконтракт на сумму свыше 14 млн рублей. При этом рыночная стоимость оборудования составила чуть более 8 млн рублей, остальные деньги были похищены, причиненный государству ущерб составил более 6 млн рублей.