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Уголовное дело возбудили после обрушения в здании на территории химзавода в Кузбассе

В результате ЧП пострадали три человека

КЕМЕРОВО, 5 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после обрушения в строящемся здании на территории завода "Химпром" в Кемерове, где пострадали три человека. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

В начале апреля на территории кемеровского завода "Химпром" произошло обрушение межэтажных перекрытий в строящемся здании, пострадали трое человек. Прокуратура Кузбасса инициировала проверку исполнения законодательства об обеспечении безопасности при проведении строительных работ.

"По факту обрушения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ, расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Заводского района г. Кемерова", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, прокурорская проверка выявила нарушения должностными лицами организации, осуществляющей стройку, требований законодательства о промышленной безопасности и градостроительного законодательства. Сибирским управлением Ростехнадзора виновным назначены штрафы по 20 тыс. рублей каждому. Также прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения.

"Химпром" - один из старейших заводов в Кузбассе, который является одним из крупных предприятий химической промышленности в России. Предприятие занимается производством каустической соды, хлора и соляной кислоты, которые поставляются в регионы России и страны СНГ.

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