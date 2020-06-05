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СМИ: в США неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомобиля

Погиб один человек

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Один человек погиб и один получил ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный из автомобиля по прохожим в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом в пятницу сообщил телеканал KTLA.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг в центральной части города. По данным полиции, двое мужчин находились на тротуаре, когда к ним подъехал автомобиль и неизвестный начал по ним стрелять. Пострадавшие были доставлены в больницу, где один из них позже скончался.

Полиция опрашивает свидетелей происшествия, идет розыск преступника.

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