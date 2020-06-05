Суд отправил гендиректора РВК под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении Повалко Гагаринским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 17 суток, то есть до 21 июля 2020 года", - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.

Ранее адвокат гендиректора РВК Георгий Антонов в беседе с ТАСС назвал подозрения в отношении Повалко абсурдными, отметив, что в деле отсутствует ущерб.

Отвечая на вопрос ТАСС о сути предъявленных Повалко подозрений, адвокат также отметил, что срок исполнения обязательств по договору займа оканчивается только в 2022 году, "поэтому ему вменяют то, что он не принял меры как руководитель, чтобы должник побыстрей отдал долг". Уголовное дело относится к 2012 году, когда компания заключила договор займа с дочерней фирмой, которой перечислили 5 млн долларов на покупку акций, после покупки были возвращены только 2 млн долларов. Обвинения Повалко пока не предъявлены.

Расследованием уголовного дела занимается следственное управление УВД по Юго-Западному административному округу, 1-й отдел следственной части по расследованию организованной преступной деятельности.

Суть дела

Как отметили ранее в пресс-службе РВК, "в фокусе внимания следствия" - деятельность фонда RVC I LP, в частности сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в портфельную компанию "Алион". По информации РВК, инвестиции проводились с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур. В компании ранее отметили, что РВК оказывает необходимое содействие следствию и надеется на "скорое и справедливое завершение разбирательства".

В среду газета "Коммерсантъ" сообщила, что сотрудники службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ и следственного департамента МВД проводят обыски в офисе РВК, а также в доме Повалко. По данным источников издания, следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по материалам СЭБ ФСБ по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). По предварительным данным, следствие подозревает, что деньги компании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей, сообщило издание, ссылаясь на источник.

Уголовное дело может быть связано с расследованием в отношении бывшего директора департамента инвестиций и члена правления РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича, обвиняемых в хищении из РВК 1,3 млрд рублей. Предприниматели были арестованы в 2018 году, но после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова были освобождены в прошлом году, также сообщается в материале газеты.