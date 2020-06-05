Суд отказал в отводе экспертов и исключении третьей экспертизы по делу Серебренникова

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в пятницу отказал защите в ходатайствах об отводе экспертов, а также об исключении третьей экспертизы по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, согласно которой расходы на реализацию театрального проекта "Платформа" были завышены в 2,5 раза, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ирина Поверинова.

"Суд отказал нам в удовлетворении ходатайств об отводе экспертов, которые, по мнению защиты, являются некомпетентными. Также суд отказал в исключении комплексной экспертизы, которая является ошибочной", - сказала защитник.

Следующее заседание по делу назначено на 8 июня.

Ранее стали известны выводы третьей комплексной экспертизы, согласно которым расходы на реализацию театрального проекта "Платформа" были завышены, его стоимость оценена приблизительно в 87 млн рублей, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей. Экспертиза, с точки зрения защиты, проведена с многочисленными нарушениями, проигнорирован ряд мероприятий проекта.

Комплексная экспертиза

Третья комплексная экспертиза, выводы которой будут иметь решающее значение для дела, была назначена по инициативе суда. Первая экспертиза, проведенная на стадии следствия, установила факт хищений. Защита поставила ее выводы под сомнение, и судом была проведена вторая экспертиза, которая не обнаружила нарушений закона в действиях "Седьмой студии". После получения результатов второй экспертизы суд отправил дело в прокуратуру, но вышестоящая инстанция вернула его на повторное рассмотрение, в ходе которого была назначена третья по счету комплексная экспертиза.

Дело "Седьмой студии"

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

На скамье подсудимых, помимо Серебренникова, находятся продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский, а также экс-сотрудник Минкультуры РФ Софья Апфельбаум. Дело в отношении бухгалтера студии Нины Масляевой, выделенное в отдельное производство, рассматривается также в Мещанском суде Москвы.