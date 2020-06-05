В Новгородской области произошла утечка мазута

ТАСС, 5 июня. Загрязнение мазутом произошло в Окуловке в Новгородской области. Объем вылившихся из находящейся на берегу реки бочки нефтепродуктов не превысил 400 литров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.

"В ГУ МЧС России по Новгородской области поступила информация о том, что на реке Перетна в Окуловке Окуловского района обнаружены маслянистые пятна. При проверке источника загрязнения установлено, что произошла утечка, предположительно, мазута из бочки, находящейся на берегу реки", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС России.

По данным пресс-службы, на место направлена оперативная группа ведомства и спасатели новгородского поисково-спасательного отряда для выставления боновых заграждений.

При этом, как отметили ТАСС в пресс-службе МЧС России, по предварительной информации, "объем вылившейся жидкости составляет до 300-400 литров, основная часть попала на землю". "Течь из бочки устранена. Работы на месте продолжаются", - сказали в пресс-службе ведомства, добавив, что спланирована установка боновых заграждений и уборка грунта.

Прокуратура области организовала проверку по факту нарушения требований природоохранного законодательства. "Предварительно установлено, что неустановленные лица разместили на берегу реки пятитонную емкость, содержащую мазут. Из-за ненадлежащей герметизации произошла утечка примерно 400 кг нефтепродукта и попадание его в водный объект. Сложившаяся ситуация может повлечь причинение существенного вреда почве и водным ресурсам", - отмечается в сообщении ведомства.

Сотрудники регионального следственного управления СК РФ также проводят проверку, организован забор образцов воды и почвы.

В новость внесены изменения (19:24 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца.