Под Калининградом военнослужащий на служебном автомобиле насмерть сбил пятилетнего ребенка

КАЛИНИНГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Военнослужащий, находящийся за рулем служебного автомобиля, насмерть сбил пятилетнего ребенка под Калининградом. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте Главного военного следственного управления СК РФ.

Предварительно установлено, что 4 июня около 11 часов в поселке Крылово Калининградской области военнослужащий, управляя служебным автомобилем марки УАЗ-390945, сбил перебегавшего дорогу мальчика 2015 г. р., который от полученных травм умер.

306-м военным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего, прапорщика Андрея П., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 350 УК РФ ("Нарушение правил вождения или эксплуатации машины, повлекшее по неосторожности смерть человека").

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, установлены очевидцы произошедшего.