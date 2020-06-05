Суд арестовал криминального авторитета Алексея Гудыну, задержанного в Великом Новгороде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Суд в Новгородской области арестовал ранее задержанного криминального авторитета Алексея Гудыну, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением суда в удовлетворении ходатайства защитника обвиняемого об избрании последнему меры пресечения в виде домашнего ареста отказано. Гудыне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 1 августа 2020 года включительно, с содержанием под стражей обвиняемого в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Ранее в новгородской полиции сообщили, что оперативники задержали в Великом Новгороде криминального авторитета, оказывавшего влияние на ряд преступных групп в Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской и Новгородских областях. Его имя в полиции не называли, сообщив при этом, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии").

Данная статья появилась в УК РФ в прошлом году, она устанавливает за это преступление наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с возможным штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Суть уголовного дела

В суде пояснили, что дело в отношении него возбудили 1 июня. По версии следствия, Гудына является лидером "воровского движения" Северо-Запада России и инсценировал свою смерть в Петербурге, из-за чего в отношении него прекратили уголовное дело. Затем он по поддельному паспорту гражданина России получил загранпаспорт и неоднократно выезжал по нему за границу.

"У суда имелись достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, Гудына мог продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям, тем самым воспрепятствовать производству по уголовному делу", - отметили в суде.

Гудына был замешан в ряде криминальных инцидентов с начала 2000-х годов. В частности, в 2004 году в колониях и СИЗО в Ленинградской области и Санкт-Петербурге заключенные массово отказались от еды. Организатором акции протеста в Главном управлении исполнения наказаний (ГУИН) Минюста России (позже преобразовано в Федеральную службу исполнения наказаний - прим. ТАСС) называли Гудыну, который этой акцией попытался "повлиять на следствие и развалить свое уголовное дело".

В 2006 году ТАСС сообщал о задержании Гудыны в Москве по подозрению в незаконном хранении наркотиков. По данным правоохранительных органов, уже тогда неоднократно судимый Гудына являлся так называемым "смотрящим" за Санкт-Петербургом от грузинских "воров в законе" и пользовался большим авторитетом в криминальных кругах.

Данная статья появилась в УК РФ в прошлом году, она устанавливает за это преступление наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с возможным штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.